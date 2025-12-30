Uganda Uganda UGA
NEWS

Kurios: Uganda setzt drei Torhüter in einem Spiel ein

Nigeria bleibt mit einem Sieg weiterhin makellos - bei Uganda kommen indes drei Torhüter in einem Spiel zum Einsatz.

Kurios: Uganda setzt drei Torhüter in einem Spiel ein Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Nigeria ist ohne Punkteverlust ins Achtelfinale des Fußball-Afrika-Cups in Marokko eingezogen.

Der unterlegene Finalist von 2023/24 bezwingt am Dienstag in Fes Uganda mit 3:1 (1:0) und feiert im dritten Spiel den dritten Sieg. Im Parallelspiel der Gruppe C in Rabat trennen sich Tunesien und Tansania 1:1 (1:0), womit beide den Aufstieg schaffen.

Nigeria, das die Qualifikation für die WM im kommenden Jahr verpasst hat, schont einige Spieler, dominiert aber das Geschehen. Paul Onuachu (28.) und Raphael Onyedika mit einem Doppelpack (62., 67.) sorgen für eine 3:0-Führung, Rogers Mato (75.) gelingt der Ehrentreffer.

Uganda setzt drei Torhüter ein, weil der Standard-Torhüter in der Pause verletzt ausgetauscht und sein Ersatzmann in der 56. Minute ausgeschlossen wird.

