NEWS

Nigeria steht als zweites Team im Afrika-Cup-Achtelfinale

Dank eines 3:2 gegen Tunesien steht Nigeria vorzeitig in der K.O.-Phase.

Nigeria steht als zweites Team im Afrika-Cup-Achtelfinale Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Nigeria steht beim Fußball-Afrika-Cup in Marokko als zweites Team nach Ägypten vorzeitig im Achtelfinale.

Die "Super Eagles" retteten am Samstagabend in Fes nach 3:0-Führung gegen Tunesien ein knappes 3:2 über die Zeit und sind damit nach zwei von drei Gruppenspielen nicht mehr aus den Aufstiegsrängen zu verdrängen.

Die Tore des Favoriten erzielten Stürmerstar Victor Osimhen (44.), Wilfred Ndidi (50.) und Ademola Lookman (67.).

Auch Tunesien hat in Gruppe C noch alle Chancen. Ein Unentschieden zum Abschluss gegen Tansania reicht zum Weiterkommen.

Mit ÖFB! Diese Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 fix

Österreich
USA (Gastgeber)

Slideshow starten

43 Bilder

Mehr zum Thema

Mane-Treffer reicht nicht! Senegal mit Remis gegen Kongo

Mane-Treffer reicht nicht! Senegal mit Remis gegen Kongo

Fußball
Yildiz mit der Entscheidung: Juve feiert knappen Sieg in Pisa

Yildiz mit der Entscheidung: Juve feiert knappen Sieg in Pisa

Serie A
Aston Villa gewinnt dank Watkins-Doppelpack bei Chelsea

Aston Villa gewinnt dank Watkins-Doppelpack bei Chelsea

Premier League
1
Gespräche bestätigt! Sturm an Ingolitsch interessiert

Gespräche bestätigt! Sturm an Ingolitsch interessiert

Bundesliga
82
Wirtz-Premierentor bringt Liverpool knappen Sieg gegen Wolves

Wirtz-Premierentor bringt Liverpool knappen Sieg gegen Wolves

Premier League
1
Niederlage für Torino mit Lazaro

Niederlage für Torino mit Lazaro

Serie A
Sallinger gewinnt Österreicher-Duell im Edinburgh-Derby

Sallinger gewinnt Österreicher-Duell im Edinburgh-Derby

International
1
Kommentare

Kommentare

Fußball Victor Osimhen Sadio Mane Tansania Tunesien Ägypten Nigeria DR Kongo Kongo Ademola Lookman