Gespräche bestätigt! Sturm an Ingolitsch interessiert

Fußball-Meister Sturm Graz befindet sich in Gesprächen mit dem Ligarivalen SCR Altach über einen möglichen Wechsel von Cheftrainer Fabio Ingolitsch.

Die Grazer hätten am Freitagabend erstmals Kontakt aufgenommen, bestätigte Altachs Sportdirektor Philipp Netzer der APA. Der 33-jährige Ingolitsch steht bei den Vorarlbergern noch bis Sommer unter Vertrag. "Es sind noch Details zu klären", sagte Netzer. "Es muss auch für uns Sinn machen, das ist klar."

Sturm war auf der Suche nach einem Nachfolger für Meistertrainer Jürgen Säumel, von dem sich der Klub kurz vor Weihnachten getrennt hatte, zuvor auch bei der SV Ried wegen Maximilian Senft vorstellig geworden.

Der Vertrag des 36-Jährigen beim Aufsteiger läuft allerdings noch bis Sommer 2027. Die Ablöse desselben könnte also kostenintensiver sein als jene von Ingolitsch.

Mehrere Telefonate mit den Grazern

Ein Sturm-Sprecher bestätigte der APA am Samstag, dass Gespräche geführt werden. "Verhandlungen mit Kandidaten laufen, es ist aber noch keine Einigung in Sicht."

Netzer berichtete von mehreren Telefonaten mit den Grazern.

"Es ist aber noch nichts Konkretes. Wir können nicht sagen, wir stehen kurz vor dem Abschluss", betonte der Ex-Profi am Samstagabend. "Es schaut jetzt nicht so aus, als würden wir in den nächsten 24 Stunden eine Einigung erzielen."

Altach als Sprungbrett

Er spüre Verständnis vonseiten seines Trainers, versicherte Netzer. Wenn es für den Club Sinn mache, sei man auch bereit, Ingolitsch den nächsten Schritt zu ermöglichen. "Es ist für ihn natürlich eine große Chance, eine gute Möglichkeit. Es ist auch für uns eine gewisse Wertschätzung, dass wir ihm eine Plattform geboten haben, sich weiterzuentwickeln."

Ingolitsch hatte das Traineramt in Altach im Oktober 2024 angetreten, der Klub hielt dem Salzburger auch nach dem erst in der letzten Runde geschafften Klassenerhalt die Treue.

"Wir haben im Sommer gesagt, Fabio hat die volle Rückendeckung, das war die richtige Entscheidung", meinte Netzer.

Die Altacher überwintern als Neunter zehn Punkte vor Bundesliga-Schlusslicht Blau-Weiß Linz. Auf die Rieder, die als Sechste derzeit das letzte Ticket für die Meistergruppe innehätten, fehlen fünf Zähler. "Für uns ist die sportliche Situation sehr wichtig. Wir wollen bestmöglich performen. Und es ist schon eine Zeit lang her, dass wir im Winter so dagestanden sind", sagte Netzer.

Trainingsstarts kommende Woche

Vor diesem Hintergrund sind auch die Ablöseverhandlungen zu sehen. Vorerst gehe es dabei ausschließlich um die Personalie Ingolitsch und nicht auch mögliche weitere Mitglieder aus dessen Betreuerstab.

"Wir wollen natürlich die beste Lösung für alle Seiten", erklärte Netzer. "Wir müssen schauen, dass wir auf einen grünen Zweig kommen. Wir haben klar kommuniziert, der Ball liegt aber nicht bei uns."

Sturm will seinen neuen Chefcoach vor dem Trainingsstart am 2. Jänner präsentieren. Altach steigt zwei Tage danach in die Wintervorbereitung ein. Insofern wünscht sich Netzer eine möglichst schnelle Entscheidung - ob in die eine oder die andere Richtung.

"Es ist aber nicht so, dass man solche Themen in ein, zwei Tagen erledigt hat. Das ist eine wichtige Personalie für Sturm Graz und auch für uns."

Altach wäre auf Abgang vorbereitet

Sollte es tatsächlich zu einem Trainerwechsel kommen, wäre man aber vorbereitet. "Es ist der Job jeder sportlichen Leitung, dass man den Markt kennt, dass wir unsere Namen im Blick haben", meinte Netzer.

"Wir haben auch gezeigt, dass wir eine gute Station sein können für einen Trainer, den nächsten Schritt gehen zu können." Derzeit sei aber noch nichts spruchreif. Netzer: "Wir haben keine Einigung mit Sturm Graz. Wer weiß, ob es die Liste braucht."