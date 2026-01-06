Last-Minute-Tor! Algerien löst Viertelfinalticket beim Afrika-Cup

Algerien steht im Viertelfinale des diesjährigen Afrika-Cups.

Das Team aus Nordafrika setzt sich gegen die DR Kongo in Rabat mit 1:0 nach Verlängerung durch, das Goldtor besorgt der eingewechselte Adil Boulbina.

Algerien ist in der Partie zwar das spielbestimmende Team, die DR Kongo hält aber ordentlich dagegen und kommt ebenfalls zu Tormöglichkeiten.

Nach 90 Minuten geht es torlos in die Verlängerung. Diese gestaltet sich äußerst hektisch mit vielen Ballbesitzwechseln. Die beste Chancen haben der eingewechselte Bounedjah (101.) und Wolfsburg-Stürmer Amoura (109.).

Nun wartet Nigeria

Als eigentlich alles für das Elfmeterschießen angerichtet ist, trifft Adil Boulbina sehenswert zum 1:0 (119.). Der 22-Jährige schlenzt den Ball von der Strafraumkante ins Kreuzeck, lässt Kongo-Schlussmann Mpasi-Nzau keine Chance.

Im Viertelfinale bekommt es Algerien nun mit Titelfavorit Nigeria zu tun. Die "Super Eagles" konnten ihre Achtelfinal-Partie gegen Mosambik souverän mit 4:0 für sich entscheiden.

Bei der Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika wird es auch Österreich mit Algerien zu tun bekommen. Die Nordafrikaner komplettieren die Gruppe J neben Argentinien und Jordanien.