Schlechte Nachrichten vom GAK.

Sportdirektor Tino Wawra nimmt gesundheitsbedingt in den kommenden Wochen eine Auszeit und steht nicht zur Verfügung.

"Ziel ist es, nach einer krankheitsbedingten Pause wieder voll aufgeladen an Bord zu sein", schreiben die Grazer. Chefscout Andreas Lienhart übernimmt derweil die Agenden des Oberösterreichers.

Seit Jänner 2025 im Verein

Der Klub macht weiters klar: "Beim GAK 1902 steht der Schutz der Privatsphäre aller unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an oberster Stelle. Dementsprechend werden zu gesundheitlichen oder persönlichen Angelegenheiten grundsätzlich keine detaillierten Angaben gemacht."

Wawra wechselte im Jänner 2025 als Technischer Direktor zum Klub, im September 2025 wurde er Sportdirektor.