Ex-Salzburger im Fokus von Liverpool

Auch andere Topklubs sollen ein Auge auf den deutschen Nationalspieler geworfen haben.

Karim Adeyemi ist in dieser Saison regelmäßig im Fokus der Medien.

Einerseits kann er immer wieder mit außergewöhnlichen Leistungen überzeugen, andererseits gibt es auch immer wieder Aufregung rund um Adeyemis Einstellung oder um illegalen Waffenbesitz.

Dennoch sollen sich nun einige Topklubs mit einer Verpflichtung des deutschen Nationalspielers beschäftigen. Wie Transferexperte Ekrem Konur berichtet, soll allen voran der FC Liverpool ein Auge auf den 23-Jährigen geworfen haben.

Ab 60 Millionen Euro gesprächsbereit

Für die "Reds" soll Adeyemi die Alternative zu Bradley Barcola von Paris Saint-Germain sein. Allerdings sollen neben Liverpool auch Inter, Arsenal und Manchester United am ehemaligen Salzburger interessiert sein.

Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund seien ab einer Summe von 60 Millionen Euro gesprächsbereit, heißt es.

In der laufenden Saison gelangen dem pfeilschnellen Offensivspieler in wettbewerbsübergreifend 22 Einsätzen sechs Tore und drei Vorlagen.

