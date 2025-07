Zweimal Rot, Horrorverletzung: PSG im Halbfinale der Klub-WM

Das Viertelfinale der Klub-WM zwischen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und dem deutschen Meister FC Bayern München geht mit 2:0 an die Franzosen.

Auf Seiten der Pariser ist es Kvaratskhelia, der gleich zwei Mal allein vor Neuer auftaucht und am deutschen Keeper verzweifelt (18., 32.). Auch Olise und Co. scheitern mehrmals am gut aufgelegten Donnarumma (28., 41.).

Kurz vor Pausenpfiff der Schock für die Münchner: Musiala wird von Donnarumma abgeräumt, sein Bein ist offensichtlich gebrochen. Die Horror-Verletzung ist offensichtlich gebrochen. Viele Spieler schlagen die Hände über den Kopf, und sind sichtlich mitgenommen, Donnarumma bricht in Tränen aus.

Zwei Ausschlüsse gegen PSG

Auch in der zweiten Halbzeit ist es ein Spiel auf Augenhöhe, mit einigen Chancen auf beiden Seiten. Doch dann ist es der 20-jährige Doué, der den Unterschied macht und mit seinem starken linken Fuß durch die Beine von Kimmich flach ins kurze Eck trifft (78.).

Nach der Führung überschlagen sich die Ereignisse: Pacho kassiert die Rote Karte nach einem viel zu harten Einsteigen an Goretzka (82.). Kurz vor Schluss dann der nächste Ausschluss bei den Parisern: Hernandez fliegt nach einem Ellbogenstoß gegen Guerreiro vom Platz (90.+2).

Dembélé versetzt den hoch stehenden Bayern aber den K.o.-Stoß (90.+6).

Im Halbfinale geht es gegen Real Madrid oder Borussia Dortmund weiter.