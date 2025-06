Trotz Gewitter-Pause! Salzburg mit Traumstart bei Klub-WM

Der FC Salzburg übernimmt nach Spieltag eins der FIFA Klub-Weltmeisterschaft die Tabellenführung in Gruppe H!

Österreichs Vizemeister bezwingt den CF Pachuca aus Mexiko mit 2:1 (1:0). Zwischenzeitlich wird das Spiel in Cincinnati für mehr als eineinhalb Stunden wegen eines Unwetters unterbrochen.

Torwart-Debütant zeichnet sich aus

Die "Bullen" spielen phasenweise eine gute erste Halbzeit, haben es zunächst aber Christian Zawieschitzky zu verdanken, nicht hinten zu liegen.

Der 18-jährige Startelfdebütant im Salzburger Tor muss im ersten Durchgang gleich zwei Mal mit einer Top-Parade gegen Pachuca-Star Salomon Rondon retten (11., 31.).

Auch abgesehen von diesen Chancen wirken die Mexikaner lange gefährlicher - bis zur 43. Minute. In dieser lässt Oscar Gloukh seinen Gegenspieler links vor dem Strafraum mit einem Haken aussteigen und schlenzt den Ball traumhaft ins lange Eck - 1:0 (43.).

Edmund Baidoo kann noch vor Seitenwechsel Goalie Carlos Moreno umkurven und hat die große Chance auf das 2:0, bringt den Ball aber nicht unter Kontrolle (45.+1).

Kaltstart nach Regendusche - aber dann kommt Onisiwo

Kurz nach Wiederanpfiff zieht ein schweres Gewitter über dem TQL Stadium in Cincinnati auf. Die Partie muss aufgrund der Gefahr für Spieler und Zuseher für über eineinhalb Stunden unterbrochen werden.

Nach Wiederbeginn gleich der Schock für die "Bullen": Bryan Gonzalez dreht einen Freistoß aus spitzem Winkel ins kurze Eck und besorgt so den Ausgleich (56.).

Davon angestachelt übernehmen die Mexikaner ab diesem Zeitpunkt das Kommando, Salzburg scheint zu wackeln.

Eine starke Einzelaktion von Mads Bidstrup später führt aber wieder der österreichische Vertreter. Der Däne tankt sich an der rechten Strafraumkante entlang und bringt eine perfekte Hereingabe an den Fünfer, wo der eingewechselte Karim Onisiwo per Kopf zuschlägt (76.).

Mit der Führung im Rücken tun sich die "Bullen" wieder etwas leichter und können den Sieg nachhause spielen.

Da Real Madrid und Al-Hilal in Gruppe H zuvor nur unentschieden spielten, führt Salzburg nun die Gruppe an. Der Sieg über Pachuca spült zwei Millionen Dollar an Prämien in die Klubkassen.

