Real Madrid kommt am ersten Spieltag der FIFA Klub-WM in der Salzburg-Gruppe H gegen Al-Hilal ohne ÖFB-Star David Alaba nicht über ein 1:1 hinaus.

Im ersten Spiel unter Neo-Coach Xabi Alonso gehen die Madrilenen - mit den beiden Neuzugängen Trent Alexander-Arnold und Dean Huijsen in der Startformation, aber ohne den erkrankten Kylian Mbappe - in der 34. Spielminute in Führung. Gonzalo Garcia lupft den Ball nach Zuspiel von Rodrygo ins Netz - 1:0 (34.).

Kurz vor der Halbzeit gibt es Elfmeter für Al-Hilal. Nach einem langen Ball auf Leonardo stellt sich Reals Asencio nicht gerade glücklich an, umklammert den Stürmer mit beiden Armen und bringt ihn zu Fall. Den fälligen Elfer verwandelt Ruben Neves souverän halbhoch ins rechte Eck (41.).

Valverde verschießt Elfmeter

Direkt mit Wiederanpfiff wird es turbulent im Strafraum von Al-Hilal.

Nach einer Hereingabe von der linken Strafraumseite wuchtet der kurz zuvor eingewechselte Güler den Ball an die Latte. Direkt im Anschluss kann Al-Hilals Torhüter Bono mit einem herausragenden Reflex einen Kopfball von Gonzalo Garcia und damit dessen Doppelpack gerade noch verhindern (47.)

In der Schlussphase des Spiels erwischt Verteidiger Al-Qahtani Fran Garcia im eigenen Strafraum mit dem Arm im Gesicht. Der VAR meldet sich und nach dem Review zeigt der argentinische Schiedsrichter Figueroa auf den Punkt.

Federico Valverde tritt an und scheitert an Bono. Der marokkanische Keeper ist ganz früh in der linken Ecke und kann den Ball halten (90.+2). Real versucht nochmal alles, aber Al-Hilal bringt letztendlich das keineswegs unverdiente Unentschieden über die Ziellinie.

Beide Teams halten damit bei je einem Punkt, mit dem FC Salzburg und CF Pachuca sind die weiteren Teams der Gruppe H direkt im Anschluss im Einsatz (0:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Klub-WM 2025: In diesen 12 Stadien in den USA wird gespielt