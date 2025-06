Salzburg siegt im Regenchaos: "Das war alles nicht normal"

Der FC Salzburg ist erfolgreich in die neugeschaffene FIFA Klub-WM gestartet!

Die "Bullen" setzten sich gegen CF Pachuca in Cincinnati mit 2:1 durch (Zum Spielbericht >>>) und durften so über drei wichtige Punkte zum Auftakt des Großereignisses in den USA jubeln.

Doch trotz des knappen Erfolgs über den mexikanischen Vertreter sollte der Schein des erreichten Erfolges nicht über die Defensivleistung der Mozartstädter an jenem Abend hinwegtäuschen, mit der vor allem Cheftrainer Thomas Letsch nach der Partie nicht unbedingt vollends zufrieden schien.

"Wir haben in der ersten Halbzeit fußballerisch gut agiert und viele Torchancen herausgespielt. Aber wir haben auch einiges zugelassen", analysierte der Deutsche laut APA. "Trotzdem waren wir einen Tick besser, glaube ich. Das Spiel hätte mit dem Ausgleich auch kippen können. Das war eine heikle Situation und umso mehr freut es mich, dass wir am Ende ein Tor mehr geschossen haben als der Gegner."

Tatsächlich offenbarte Salzburg gerade nach Wiederanpfiff einige Unsicherheiten – nicht zuletzt begünstigt durch eine ungewöhnlich lange Regenunterbrechung, deren Dauer von anderthalb Stunden auch bei den Spielern Spuren hinterließen.

Onisiwo: "Das war alles nicht normal"

Stürmer Karim Onisiwo, der das wichtige 2:1 erzielte, sprach offen über die Herausforderungen während der Partie:

"Ich bin überglücklich, dass wir das Spiel gezogen haben und als Sieger vom Platz gegangen sind. Ich glaube, dass das Spiel viele Seiten hatte, die man nicht so kennt – mit Unterbrechungen, ich weiß nicht, wie lange wir gewartet haben. Das war alles nicht normal."

Der frühe Gegentreffer nach einem Freistoß brachte das Team zusätzlich aus dem Konzept. "So wie wir dann rausgekommen sind, war es natürlich sehr schwierig. Wir haben gleich ein Freistoßtor bekommen und haben uns dann erst fangen müssen", so Onisiwo weiter.

"Mit dem Tor (zum 2:1, Anm.) war es dann besser. Ich bin einfach froh, dass wir es irgendwie noch über die Zeit gebracht haben."

Zawieschitzkys mit erfolgreichem Debüt

Ein besonderes Spiel war es auch für Torhüter Christian Zawieschitzky, der kurzfristig ins Tor beordert wurde und so sein Debüt im Dress der Salzburger feiern konnte:

"Ich bin sehr erleichtert, weil ich mir doch ein paar Gedanken vor dem Spiel gemacht habe. Ich bin dankbar, wie das Spiel geendet ist, auch wenn ich ein Tor gekriegt habe. Aber die Hauptsache ist, dass wir gewonnen haben."

Die Nominierung des 18-Jährigen kam dabei durchwegs überraschend: "Offiziell habe ich heute beim Frühstück erfahren, dass ich spielen werde. Da hat mich der Trainer kurz zur Seite genommen. Ich habe dann auf jeden Fall lachen müssen, wie ich wieder zu meinen Jungs zum Essen gegangen bin. Die haben schon gewusst, um was es geht und haben mir dann alle gratuliert."

Gloukh: "Ein großer Moment für uns"

Der zweite Salzburger Torschütze des Abends, der 21-Jährige Spielmacher Oscar Gloukh, blickte nach seinem Treffer bereits optimistisch auf den weiteren Turnierverlauf:

"Das ist ein großer Moment für uns. Wenn wir so weitermachen, haben wir eine gute Chance, in die nächste Runde aufzusteigen. Wir haben so hart trainiert und uns vorbereitet auf diesen Moment, und nun hat es sich ausgezahlt. Ich bin wirklich glücklich darüber. So muss es weitergehen."

Auf der anderen Seite trauerte Pachuca-Coach Jaime Lozano einer vergebenen Gelegenheit nach. "Ich denke, wir haben ziemlich gut gespielt, auch wenn uns einige Fehler unterlaufen sind", meinte der Mexikaner nach der knappen Niederlage.

"Wir haben hier eine große Chance verpasst. Jetzt müssen wir einen Schlussstrich ziehen und daraus lernen. Salzburg hatte einige großartige Einzelspieler. Es gab Phasen, in denen wir die dominierende Mannschaft waren, aber bei diesem Turnier muss man durchgehend auf höchstem Niveau spielen."

Unterm Strich kann der FC Salzburg also auf einen erfolgreichen Start in das Turnier blicken. Der Sieg über Pachuca bringt die "Bullen" in eine gute Ausgangslage für den weiteren Verlauf der Klub-WM. Gegen Al-Hilal am kommenden Montag (ab 0 Uhr/LIVE-Ticker >>>) muss die Letsch-Truppe jedoch abermals konzentriert agieren, um Zählbares aus der Partie mitzunehmen.

