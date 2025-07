Real Madrid gewinnt mit 1:0 gegen Juventus Turin und steht im Viertelfinale der FIFA Klub-Weltmeisterschaft.

Die "Königlichen" spielen sehr dominant und gewinnen durchaus verdient. Den entscheidenden Treffer erzielt Reals Klub-WM-Newcomer Gonzalo Garcia (54.).

Juve mit der ersten Chance

Die erste Chance der Partei haben die Turiner. Nach einem Pass von Kenan Yildiz läuft Kolo Muani alleine auf den Kasten von Courtois zu, doch sein Lupfer aus 14 Metern landet nur auf dem Tornetz (7.).

In der 30. Minute kommt Real zum ersten Mal gefährlich vors Tor. Doch Juve-Keeper Di Gregorio kann Bellinghams Abschluss mit dem Fuß abwehren.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte ist es wieder Real, das gefährlich wird. Valverde hat etwas zu viel Platz und schießt aus gut 20 Metern wuchtig aufs Tor, Di Gregorio ist wieder zu Stelle und kann den gut platzierten Schuss zur Ecke klären.

Garcia bringt Real in Führung

Die "Alte Dame" startet zunächst wieder aktiver in die zweite Halbzeit. Real hat aber die ersten Chancen. Zwei Fernschüsse von Bellingham und Ex-Juve-Spieler Huijsen können von Di Gregorio zunächst noch abgewehrt werden.

Real bleibt aber am Drücker. Alexander-Arnold schlägt eine Flanke von rechts genau auf den Kopf von Gonzalo Garcia. Der steigt im Fünfmeterraum hoch und köpft den Ball in die Maschen (54.).

Die "Königlichen" haben Juve nach dem Treffer viel besser im Griff. In der 61. Minute setzt Valverde zum Fallrückzieher an, scheitert abermals am Torhüter der Italiener.

Real hat die Partie dann unter Kontrolle, aber versuchen selbst nicht mehr viel und gewinnen so mit 1:0. Im Viertelfinale geht es gegen den Sieger aus der Partie Borussia Dortmund gegen Monterrey.