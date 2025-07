PSG als schlechter Verlierer?

Unmittelbar nach dem Finale der Klub-WM, das die Pariser mit 0:3 gegen Chelsea verloren, kommt es auf dem Spielfeld zu einer Rudelbildung samt Handgreiflichkeiten.

Mittendrin PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma, Abwehrspieler Achraf Hakimi und sogar Luis Enrique. Der Trainer der Franzosen griff Chelseas Torschütze Joao Pedro ins Gesicht.

Beim amtierenden Champions-League-Sieger macht man keinen Hehl aus der Enttäuschung. "Natürlich wollten wir diese Trophäe mit nach Hause nehmen", sagt Kapitän Marquinhos , "aber das ändert nichts daran, was wir in dieser Saison geleistet haben. Man macht nicht nur gute Arbeit, wenn man gewinnt. Was wir in dieser Saison geschafft haben, war etwas, das wir noch nie zuvor gemacht haben."

This does not look good for Luis Enrique. pic.twitter.com/3PJscgW8qP