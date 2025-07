Europameister und Chelsea-Profi Marc Cucurella hat über die außergewöhnliche Siegerehrung bei der Klub-WM mit US-Präsident Donald Trump berichtet.

"Ich hatte die Hose voll", sagte er in einem Gespräch mit dem spanischen Journalisten Gerard Romero. "Wir standen alle da und warteten, dass er geht, aber der Typ wollte einfach nicht gehen. Und wir schauten ihn an, und er sagte: 'Nein, hebt sie ruhig hoch, ich bleibe hier'", erzählte Cucurella.

Trump hatte nach der Übergabe des Pokals an Chelsea-Kapitän Reece James entgegen dem üblichen Prozedere die Bühne nicht verlassen und war inmitten der Spieler stehen geblieben. Chelsea hatte sich im Finale der Klub-WM 3:0 gegen Paris Saint-Germain durchgesetzt.

"Oder du wirst vom Sniper erwischt"

Im Vorfeld habe es geheißen, Trump würde kommen, um die Trophäe überreichen, "und ihr dürft sie nicht hochheben, bevor er gegangen ist", sagte Cucurella.

Die Chelsea-Spieler hätten sich nicht getraut, dagegen etwas zu sagen. Als Romero ihn scherzhaft fragte, ob er dann abgeführt oder rausgeschmissen worden wäre, antwortete Cucurella: "Ja, oder du wirst direkt vom Sniper erwischt."

Nicht das erste Mal Probleme mit der Hose

Im Oktober 2024 äußerte sich Cucurella über einen anderen diskussionswürdigen Vorfall: Sein Handspiel im EM-Viertelfinale gegen Deutschland.

Ähnlich wie nach der Siegerehrung mit Trump beschrieb der Spanier auch damals seine Gefühlslage bildhaft und meinte gegenüber der Gazzetta dello Sport: "Mamma mia, was für ein Schreck. Ich machte mir in die Hose, schaute den Schiedsrichter an und sah, dass er sich sicher war: 'Kein Elfmeter'."

