Ab dem 15. Juni ist es so weit: Die große FIFA Klub-WM 2025 startet.

Mit dem FC Red Bull Salzburg ist in diesem Jahr auch ein österreichischer Vertreter mit von der Partie. Insgesamt 32 Vereine nehmen an dem Turnier in den USA teil.

63 Spiele werden beim Turnier, welches vom 15. Juni bis zum 13. Juli ausgetragen wird, stattfinden. Doch wo kann man die Partien von der Couch aus verfolgen?

Die Rechte für Österreich hat sich die Sport-Übertragungsplattform DAZN gesichert. Sie wird alle 63 Spiele kostenlos bereitstellen. Lediglich eine Registrierung bei DAZN ist dazu nötig.

Der ORF, Sky, ServusTV, Puls4 oder Canal+, die ansonsten den heimischen Kick abbilden, kommen - auch bei den Salzburg-Partien - nicht zum Zug.

