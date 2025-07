Klub-WM: PSG kann gegen Chelsea "Geschichte schreiben"

Vor dem Finale der FIFA Klub-WM scheinen die Rollen klar verteilt zu sein.

Paris Saint-Germain gilt am Sonntag (ab 21.00 im LIVE-Ticker >>>) als Favorit, Chelsea werden lediglich Außenseiterchancen eingeräumt.

Für PSG wäre es nach Meisterschaft, Cup und Champions League der vierte Titel binnen weniger Monate, die Londoner können immerhin auf die im Mai gewonnene Conference-League-Trophäe verweisen.

Die Wahnsinns-Quote von Enrique

Mannschaft der Stunde ist aber Paris - das 5:0 im Champions-League-Finale über Inter Mailand und zuletzt das 4:0 im Klub-WM-Semifinale gegen Real Madrid untermauerten die Theorie, dass es sich bei den Franzosen derzeit um das stärkste Klub-Team der Welt handelt. "Wir können Geschichte schreiben", sagte Coach Luis Enrique.

Der Spanier, schon 2015 mit Barcelona Triple-Sieger, hat alle seine elf Finali als Trainer für sich entschieden.

In dieser Tonart soll es am Sonntag weitergehen, wie Regisseur Vitinha betonte. "Wir haben eine historische Saison hinter uns, die noch historischer werden kann", betonte der Portugiese.

Sein Team hat sieben der jüngsten acht Partien ohne Gegentor gewonnen, nur im Klub-WM-Gruppenspiel gegen Botafogo gab es ein unglückliches 0:1. Auf dem Weg ins Endspiel überwand man unter anderem Atlético Madrid, Lionel Messis Inter Miami, den FC Bayern und zuletzt Real.

Chelsea mit dem leichteren Weg ins Finale

Chelsea hingegen blieben die ganz großen Brocken bisher erspart. Ihre Gruppe schlossen die Londoner an zweiter Stelle hinter Flamengo ab, in der K.o.-Phase wurden Benfica Lissabon, Palmeiras und Fluminense in die Schranken gewiesen.

Der Pokal, um den es geht - eine mit 24 Karat Gold beschichtete Trophäe -, war bis kurz vor dem Finale noch im Herzen von New York ausgestellt. Aber natürlich nicht irgendwo in Manhattan, sondern im Trump Tower.

Es ist quasi das finale Zeichen der engen Verbindung zwischen FIFA-Präsident Gianni Infantino und US-Präsident Donald Trump. Der mehr als 20 Kilogramm schwere Pokal wurde vom New Yorker Luxusjuwelier "Tiffany" entworfen. Das berühmteste Geschäft der Marke befindet sich direkt neben dem Trump Tower.

Trump als prominentester Stadionbesucher

Donald Trump wird der prominenteste Final-Zuschauer sein. Es ist sein nächster Besuch eines großen Sportereignisses. Anfang des Jahres war er - als erster US-Präsident überhaupt - beim Super Bowl in New Orleans. Trumps Erscheinen verleiht Infantinos neuem Lieblingsprojekt, der auf 32 Teilnehmer und 63 Spiele aufgeblasenen WM, bei der ein Preisgeld von einer Milliarde US-Dollar ausgeschüttet wird, das vom FIFA-Boss erhoffte Upgrade.

Der britische Popstar Robbie Williams, Fußballfan und Musikbotschafter der FIFA, wird vor dem Anpfiff die WM-Hymne "Desire" (Wunsch) singen.

Schon beim Eröffnungsspiel am 14. Juni in Miami trat der 51-Jährige auf. Am Samstagabend steht Williams noch im Wiener Happel-Stadion auf der Bühne.

Wie bei allen großen Sportevents in den USA gibt es auch eine pompöse Halbzeit-Show mit drei Musik-Stars. Der Latin-Pop-Sänger J Balvin, die Rapperin Doja Cat und die Afropop-Interpretin Tems treten auf.

FIFA mietete Büro im Trump-Tower

Für Infantino ist das Endspiel ein "historischer Moment". Der FIFA-Chef umgarnt den US-Präsidenten, wo er nur kann. Die engen Bande, die er knüpft, sollen dem Weltverband dienlich für die erste WM mit 48 Teams sein, die in einem Jahr in Kanada, Mexiko und hauptsächlich in den USA stattfinden wird.

Auch dann findet das Endspiel am 19. Juli 2026 im Stadion der New York Giants und New York Jets in New Jersey statt.

Die engen Bande zwischen Infantino und Trump zeigen sich auch darin, dass nicht nur die WM-Trophäe im Trump Tower präsentiert wurde. Die FIFA hat dort jetzt auch ein Büro.

"Die FIFA ist eine globale Organisation. Und um global zu sein, musst du auch lokal sein. Du musst überall sein. Und wir müssen darum in New York präsent sein", erklärte Infantino. Präsent als Mieter bei Trump.

