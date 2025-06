Fluminense fährt bei der Klub-WM einen 4:2-Sieg gegen Ulsan HD ein.

Das Team aus Rio de Janeiro kann in der ersten Hälfte durch Arias in Führung gehen (27.), liegt noch vor dem Pausenpfiff gegen die Südkoreaner aufgrund eines Doppelschlags durch Lee Jin-Hyun (37.) und Um Won-Sang (45+3) mit 1:2 zurück. In der zweiten Hälfte legt Fluminense dann noch einmal zu, Nonato (66.), Freytes (83.) und Keno (90+2) bescheren einen 4:2-Sieg.

In Gruppe F liegt Fluminense nun punktgleich mit Borussia Dortmund (jeweils vier Punkte) auf Rang eins, Ulsan HD wartet weiter auf den ersten Zähler.

Nullnummer bei River Plate

River Plate hingegen kann in Gruppe E nicht den zweiten Sieg einfahren. Das Team aus Buenos Aires kommt gegen CF Monterrey aus Mexiko nicht über ein 0:0 hinaus. Umjubelter Akteur beim Remis ist Monterrey-Torhüter Esteban Andrada, der die Überlegenheit von River Plate mit zahlreichen Paraden zunichte macht. In der Nachspielzeit sieht River-Plate-Spieler Castano Gelb-Rot (90.+1).

Während Monterrey den zweiten Punkt im zweiten Spiel einfährt, kann River Plate nicht den vorzeitigen Einzug in die K.o.-Phase fixieren. Mit vier Punkten liegt man aufgrund des besseren Torverhältnisses aber vor Inter Mailand auf dem ersten Gruppenrang.