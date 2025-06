Der FC Chelsea steht im Viertelfinale der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.

Die Engländer gewinnen ihr Achtelfinale gegen Benfica Lissabon mit 4:1 nach Verlängerung. Zuvor musste die Partie in der 86. Minute beim Stand von 1:0 für Chelsea aufgrund eines aufziehenden Gewitters für fast zwei Stunden unterbrochen werden.

Angel Di Maria

Im Viertelfinale trifft Chelsea auf Palmeiras, das zuvor mit 1:0 gegen Botafogo gewinnen konnte.

Chelsea beginnt stark

Chelsea übernimmt gleich mit Anpfiff das Spielgeschehen. So ist es Pedro Neto, der schon in der ersten Minute die erste gute Chance für die "Blues" hat. Sein Schuss wird aber von Benfica-Keeper Trubin gehalten.

Die Londoner bleiben im Laufe der ersten Halbzeit am Drücker. So verpasst es Marc Cucurella zweimal, die Führung für die Engländer zu erzielen. In der 19. Minute wird der Schuss des Spaniers gerade noch von der Linie geklärt. 20 Minuten später scheitert er im direkten Duell am rechten Arm von Trubin.

So geht es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Freistoß lässt Chelsea jubeln

In der zweiten Hälfte sind die Spielanteile zunächst ausgeglichener. Chelsea hat zwar weiterhin mehr von der Partie, jedoch weniger zwingende Chancen.

In der 64. Minute bringt Reece James die "Blues" mit einem Freistoßtor in Führung. Benficas Trubin, der die Portugiesen zuvor in der Partie gehalten hat, spekuliert beim Freistoß vom linken Strafraumeck auf eine Flanke und wird so am falschen Fuß erwischt.

Bereits die sechste längere Spielunterbrechung

Fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit unterbricht Schiedsrichter Slavko Vincic die Partie. Aufgrund eines heranziehenden Unwetters muss das Stadion evakuiert werden.

Es war bereits die sechste längere Spielunterbrechung, die beim neuen Großturnier in den USA notwendig geworden ist . In vielen Bundesstaaten gibt es Gesetze, wonach bei Großveranstaltungen ein Sicherheitsprotokoll zum Einsatz kommt, wenn sich im Umkreis von zehn Meilen (rund 16 km) eine Gewitterzelle bildet.

Di Maria besorgt Verlängerung, Chelsea den Sieg

Nach Wiederbeginn und bei weiterhin trockenen Verhältnissen erwischt Benfica den besseren Start. In der 5. Minute der Nachspielzeit erzielte Angel di Maria aus einem Elfmeter den Ausgleich. Zuvor touchiert Malo Gusto im eigenen Sechzehner den Ball mit der Hand.

In der Verlängerung und nach dem Gelb-Rot-Ausschluss von Gianluca Prestianni in der 92. Minute macht Chelsea letztlich aber doch den Deckel drauf.

Erst trifft Christopher Nkunku nach einem Gestocher zum 2:1 (108.), dann stellen Pedro Neto (114.) und Kiernan Dewsbury-Hall (117.) nach zwei eiskalten Konter auf 4:1 für Chelsea.

Die Highlights:

Die Top-20 der teuersten Chelsea-Transfers unter Todd Boehly