Dem FC Chelsea gelingt bei der Klub-WM der Einzug in das Achtelfinale.

Die "Blues" gewinnen ihr abschließendes Gruppenspiel gegen Esperance Tunis in Philadelphia auch mit einer B-Elf klar mit 3:0. Den Grundstein für den Sieg legt Chelsea in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Erst bringt Tosin Adarabioyo sein Team in Führung (45+3), dann kann Liam Delap noch vor dem Pausenpfiff erhöhen (45+5). Auch der dritte Treffer fällt in einer Nachspielzeit, Tyrique George fixiert den Endstand in Minute 90+7.

Durch den zweiten Sieg im dritten Spiel stehen die Londoner in der Runde der besten sechzehn Teams, der Gruppensieg geht aber an CR Flamengo.

Flamengo trifft nun auf die Bayern

Der Klub aus Rio de Janeiro punktet auch im dritten Spiel, gegen Los Angeles FC gibt es mit sieben Neuen in der Startelf ein 1:1-Remis. Einen Sieg verhindert nur die mangelnde Effizienz vor dem Tor, jeweils doppelt trifft Flamengo Stange und Latte.

Denis Bouanga bringt stattdessen das US-Team um Torhüter Hugo Lloris und den eingewechselten Olivier Giroud in der 84. Minute in Führung. Nur zwei Minuten später kann aber Wallace Yan für Flamengo zum Endstand ausgleichen. Mit sieben Punkten gewinnt das Team die Gruppe D.

Im Achtelfinale wartet für Flamengo nun der FC Bayern München, Chelsea bekommt es mit Benfica Lissabon zu tun.