Klare Sache! City marschiert gegen Juve zum Gruppensieg

Am letzten Spieltag der Gruppe G kann Manchester City mit einem 5:2-Sieg gegen Juventus Turin den Gruppensieg fixieren.

Die erste Chance der Partie gehört City, Di Gregorio ist gegen Bernardo Silva aber per Fußabwehr zur Stelle (4.). Nur fünf Minuten später klingelt es aber: Jeremy Doku zeigt sich im Eins-gegen-Eins überlegen und stellt auf 1:0 für die "Skyblues" (9.). Der Ausgleich lässt aber nicht lange auf sich warten. Ein Pass von Torhüter Ederson im Aufbauspiel kommt zu ungenau, Teun Koopmeiners schnappt sich den Ball und macht aus spitzem Winkel das 1:1 (11.).

Noch vor der Pause kann City aber erneut in Führung gehen - und das durch ein kurioses Eigentor von Pierre Kalulu. Der Juve-Innenverteidiger drückt eine Nunes-Hereingabe unbedrängt ins eigene Tor (26.). Noch vor der Pause hat City weitere gute Möglichkeiten.

Klare Sache in Hälfte zwei

Der zur Halbzeit eingewechselte Erling Haaland trifft in Minute 52 gleich zum 3:1. Nachdem er Minuten zuvor knapp eine Savinho-Flanke verpasst, bringt er den Ball nach Nunes-Vorarbeit mit etwas Glück im leeren Tor unter.

Während Juves Dusan Vlahovic den Anschlusstreffer gegen Ederson verpasst (67.), macht Phil Foden den Deckel drauf. Eine eigentlich nicht geglückte Angriffsaktion wird noch einmal heiß, weil Juves Hintermannschaft schläft, Savinho bedient Foden, der den Ball zum 4:1 ins leere Tor schiebt (69.). Savinho selbst kann das 5:1 erzielen (75.), Vlahovic das Ergebnis immerhin noch etwas aufhübschen (84.).

Mit dem Punktemaximum aus drei Spielen gewinnt Manchester City die Gruppe G. Juventus wird Zweiter mit sechs Zählern.

Sieg für Jasic und Al-Ain

Im sportlich bedeutungslosen Parallelspiel gewinnt Al-Ain gegen Wydad AC mit 2:1.

Cassius Mailula bringt das Team aus Casablanca bereits früh in Führung (4.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte trifft Kodjo Fo-Doh Laba vom Elfmeterpunkt aber zum 1:1-Ausgleich für Al-Ain. Der Klub aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (Ex-WAC-Spieler Adis Jasic steht bis zur 65. Minute am Platz) kann das Spiel nach der Pause drehen, Kaku trifft zum 1:2 (50.).