Kjaergaard-Comeback nach 239 Tagen! "Fühlt sich gut an"

Der FC Salzburg kann endlich wieder auf die Dienste von Maurits Kjaergaard zurückgreifen!

Pünktlich zur FIFA Klub-Weltmeisterschaft meldete sich der Däne wieder fit. An Spieltag zwei gab er gegen Al-Hilal (Spielbericht>>>) mit einer Einwechslung in der Schlussphase nun endlich sein Pflichtspiel-Comeback nach 239 Tagen.

"Es fühlt sich einfach sehr gut an, ich war ja schon eine sehr lange Zeit raus. Für mich war's dementsprechend besonders heute!", so der 21-Jährige, der sich Anfang Oktober einer Sprunggelenks-Operation unterziehen musste.

Die 15 Einsatzminuten in der trotz der späten Uhrzeit noch immer brütend warmen Luft in Washington D.C. "waren hart und ich kann mir nur vorstellen, wie es für die Burschen war, die durchgespielt haben".

Schlüsselfigur im neuen System?

Gegen Al-Hilal wurde Kjaergaard als linker zentraler Mittelfeldspieler im von Salzburg in Halbzeit zwei praktizierten neuen 3-4-1-2-System aufgeboten, in Zukunft könnte er dort eine wichtige Rolle als Spielmacher einnehmen. Auch der Eckbälle nahm sich der Standard-Spezialist sofort an.

Während seiner Verletzungspause verlängerte Kjaergaard seinen Vertrag in Salzburg vorzeitig bis 2028.

