Salzburg trotzt den Stars von Al-Hilal Nullnummer ab

Der FC Salzburg bleibt nach dem zweiten Spieltag der FIFA Klub-Weltmeisterschaft ungeschlagen.

Nach einem 2:1-Sieg über CF Pachuca zum Auftakt erkämpfen die "Bullen" in der Nacht auf Montag ein 0:0 gegen den mit vielen Stars gespickten saudischen Meister Al-Hilal.

Fast chancenlos in Halbzeit eins

Bei brütend heißen Temperaturen in Washington D.C. erwischen die "Bullen" in Form von Karim Onisiwo, der mit einer artistischen Einlage an Al-Hilal-Keeper Bono scheitert (9.), beinahe einen Traumstart. Danach haben sie aber lange Zeit kaum mehr etwas zu melden.

Die mit den Superstars Sergej Milinkovic-Savic, Joao Cancelo und Co. auflaufenden Saudis dominieren die Begegnung im Stile eines europäischen Spitzenteams. Salzburg kann sich phasenweise kaum aus der eigenen Hälfte befreien.

Einzig an Torgefahr mangelt es Al-Hilal. Die beste Möglichkeit durch Marcos Leonardo kann Jacob Rasmussen mit einer starken Rettungsaktion vereiteln (22.).

Komplett anderes Gesicht nach der Pause

In die Pause muss sich Österreichs Vizemeister beinahe retten, kommt aus dieser allerdings mit einer Umstellung auf eine Dreierkette und dadurch stark verbessert heraus.

Nur vier Minuten nach Wiederanpfiff die Doppel-Chance für die "Bullen": Nach einer Ecke scheitert der eingewechselte John Mellberg zunächst aus kürzester Distanz an Bono, Dorgeles Nenes Nachschuss wird von Kalidou Koulibaly auf der Linie geklärt (54.).

Al-Hilal dürfte sein gesamtes Offensiv-Pulver im ersten Durchgang verschossen haben. Bis auf einen abgefälschten Abschluss von Malcom (59.) werden die Saudis kaum mehr gefährlich.

Salzburg steigert sich hingegen minütlich und drückt am Ende fast auf den Siegtreffer. Dieser will aber nicht mehr gelingen.

Endspiel um den Aufstieg gegen Real Madrid

Dadurch könnte der Aufstieg für die "Bullen" nun zur Herkules-Aufgabe werden. Verliert Österreichs Vize das abschließende Gruppenspiel in der Nacht auf Freitag gegen Real Madrid, muss man darauf hoffen, dass Al-Hilal das bereits ausgeschiedene Pachuca nicht bezwingt.

Bei Punktegleichheit wird bei FIFA-Turnieren grundsätzlich das Torverhältnis herangezogen. Spielen Salzburg und Real am finalen Spieltag remis und Al-Hilal siegt parallel, haben alle drei Mannschaften fünf Punkte.

Dann würde eine eigene Dreiertabelle gebildet werden. In dieser werden die Mannschaften nach den folgenden Kriterien gerankt (jedes einzelne Kriterium wird nur schlagend, wenn die vorherigen noch immer keine Entscheidung gebracht haben):

Anzahl der Punkte aus den Direktbegegnungen Tordifferenz aus den Direktbegegnungen Anzahl der erzielten Tore in den Direktbegegnungen Fair-Play-Wertung Los-Entscheid

Das Remis gegen Al-Hilal hat eine Million Dollar zusätzlich in die "Bullen"-Kassen gespült. Ein Achtelfinal-Aufstieg wäre 7,5 Millionen Dollar wert.

