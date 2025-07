João Pedro schießt Chelsea gegen Ausbildungsklub ins Finale

Der FC Chelsea steht als erster Klub im Finale der FIFA Klub-WM 2025.

Der amtierende Conference-League-Sieger schlägt Fluminense in New Jersey mit 2:0. João Pedro avanciert mit seinen beiden Toren gegen seinen Ausbildungsverein zum Matchwinner.

Der FC Chelsea dominiert die Anfangsphase und belohnt sich mit der Führung durch João Pedro. Der Brasilianer, der im Klub-WM-Halbfinale erstmals für seinen neuen Arbeitgeber in der Startelf steht, schlenzt den Ball unhaltbar für Fluminense-Keeper Fábio in die rechte Ecke.

In weiterer Folge wird Fluminense stärker, doch der Abschluss von Hércules kann von Cucurella noch knapp vor der Linie geklärt werden (26.). Ein möglicher Handelfmeter gegen den FC Chelsea wird von Schiedsrichter François Letexier zurückgenommen (35.). Es handelte sich um keine unnatürliche Handbewegung von Chalobah.

In der zweiten Halbzeit macht João Pedro mit seinem zweiten Tor den Deckel drauf: Der Brasilianer schließt eine schnörkellos vorgetragene Umschaltsituation mit einem wuchtigen Schuss ab (56.). Fluminense ist bemüht, noch einmal heranzukommen, ein Treffer will dem letzten verbliebenen nicht-europäischen Klub aber nicht mehr gelingen.

Das zweite Halbfinale steigt am Mittwochabend, im MetLife Stadion in New Jersey kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und Rekord-Champions-League-Sieger Real Madrid.