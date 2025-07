Fluminense kickt Al-Hilal aus der Klub-WM

Fluminense steht im Halbfinale der Klub-WM!

Die Brasilianer gewinnen das Viertelfinale gegen Al-Hilal mit 2:1.

Fluminense hat in der ersten Hälfte teils deutlich mehr Spielanteile, es dauert aber bis wenige Minuten vor der Pause, ehe man das auch in Tore ummünzen kann: Nach einem Fehler von Cancelo im eigenen Strafraum kommt Fuentes an den Ball. Der bedient Martinelli, welcher auf 1:0 stellen kann (40.).

Unmittelbar vor der Pause aber beinahe der Ausgleich: Der 44-jährige Fluminense-Keeper Fabio pariert einen Kopfball von Koulibaly sehenswert (45.+1).

Hercules trifft zum Sieg

Nach dem Seitenwechsel sind nur sechs Minuten gespielt, da muss der "Oldie" tatsächlich hinter sich greifen. Nach einer Ecke ist es erneut Koulibaly, der am höchsten steigt. Er legt ab auf Leonardo, der einschiebt (51.).

Nur wenige Minuten danach rettet Bono für die Inzaghi-Elf gegen Cano (54.), ehe er sich doch geschlagen geben muss. Der eingewechselte Hercules wird von Xavier per Kopf geschickt und versenkt den Ball im langen Eck (70.).

Je näher das Spielende kommt, umso mehr drückt Al-Hilal. Eine Flanke nach der anderen fliegt in den Fluminense-Strafraum. Doch am Ende bleibt man erfolglos. Die Brasilianer stehen im Halbfinale.

Dort treffen sie auf den Sieger aus Palmeiras gegen Chelsea (Samstag, ab 3:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

