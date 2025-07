Ein 44-Jähriger sorgt bei der Klub-WM für Furore

Das erste Viertelfinal-Spiel der Klub-WM zwischen Fluminense und Al Hilal (21 Uhr im LIVE-Ticker) vermag nicht der große Kracher zu sein.

Ein Blick auf einen ganz besonderen Spieler lohnt sich aber: Fábio Deivson Lopes Maciel, kurz Fábio.

Der Brasilianer hütet im zarten Alter von 44 Jahren das Tor von Fluminense. Am Montag war er der überragende Mann beim 2:0-Sieg gegen Inter Mailand (Spielbericht >>>) und führte den brasilianischen Klub damit ins Klub-WM-Viertelfinale. Fábio glänzte unter anderem mit vier Paraden.

Erst kürzlich verlängerte der Tormann seinen Vertrag bei Fluminense Rio de Janeiro bis 2026.

U17-Weltmeister mit Ronaldinho

Fábio startete seine Profikarriere bereits mit 17 Jahren beim unterklassigen Klub União Bandeirante FC, wo er mit starken Leistungen früh auf sich aufmerksam machte.

Der talentierte Torhüter wechselte wenig später zu Athletico Paranaense und schaffte es noch im selben Jahr in den Kader der brasilianischen U17-Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft 1997.

Mit im Team: ein gewisser Ronaldinho. Gemeinsam konnten sie den Bewerb gewinnen.

Legendenstatus bei Cruzeiro EC

Im Jahr 1999 wechselte er erstmals zu Cruzeiro EC, seiner ersten großen Liebe im Fußball. Mit einer Unterbrechung von 2000 bis 2004 absolvierte er bis 2021 insgesamt 976 Spiele für den Klub.

Zu seinen größten Erfolgen zählt mitunter die brasilianische Meisterschaft in den Jahren 2013 und 2014 und der Sieg in der Copa do Brasil in den Jahren 2000, 2016 und 2017.

2008 stand Fábio kurz vor einem Wechsel zur AC Fiorentina – fünf Millionen Euro Ablöse waren im Gespräch. Doch der Transfer scheiterte letztlich daran, dass sein damaliger Verein die Freigabe aus dem laufenden Vertrag verweigerte.

Skandal im Jahre 2007

2007 sorgte Fábio für einen Skandal, als er während eines Spiels gegen den Lokalrivalen Atlético Mineiro die Arbeit verweigerte.

Aus Frust über das schlechte Abwehrverhalten seiner Mitspieler drehte er einem angreifenden Gegner mit Ball den Rücken zu – dieser konnte so mühelos ein Tor erzielen. Die Fans forderten daraufhin seine Suspendierung.

Obwohl Fábio während des Spiels keine Anzeichen einer Blessur zeigte, fiel er im Anschluss dennoch drei Monate verletzt aus.

Treue trotz Abstieg

Auch nach dem Abstieg von Cruzeiro im Jahr 2019 blieb der erfahrene Torhüter zunächst beim Verein.

Anfang Januar 2022 gab Cruzeiro jedoch bekannt, den Vertrag mit Fábio nicht verlängern zu wollen. Das Management um den neuen Klubeigner Ronaldo entschied sich aus Gründen der Kostenreduzierung dazu, sich von einem ihrer Topverdiener zu trennen.

Neue Ära bei Fluminense

Das führte schließlich dazu, dass Fabio im Jänner 2022 zum Fluminense FC aus Rio de Janeiro wechselte.

Den Höhepunkt bildete seither der Gewinn der Copa Libertadores 2023: Im Maracana-Stadion von Rio de Janeiro setzte sich Fluminense nach Verlängerung mit 2:1 gegen die Boca Juniors durch.

Dabei schrieb Fábio als ältester Spieler, der jemals diese prestigeträchtige Trophäe gewann, Geschichte.

Rekordhalter und Rekordjäger

Ebenfalls historisch war das letzte Gruppenspiel der Klub-WM gegen Mamelodi Sundowns, als er zum 507. Mal zu Null spielte – eine Marke, mit der er den ehemaligen italienischen Nationaltorhüter Gianluigi Buffon überholte. Nach dem Spiel gegen Inter Mailand steht der Rekord nun bei 508.

Auch könnte Fábio bald den Rekord der meisten Einsätze brechen. Mit seinen 1.378 Einsätzen fehlen ihm lediglich noch neun auf die Bestmarke von Peter Shilton.

Kein Länderspiel für Brasilien, dennoch Sieger der Copa America

Das einzige, das ihm in seiner Vita fehlt, ist ein Einsatz in der brasilianischen "Selecao".

Der Torhüter wurde zwar mehrmals einberufen, konnte aber nie einen Einsatz verzeichnen. Immerhin: Auch ohne Einsatz gehörte er dem brasilianischen Nationalkader im Jahr 2004 an, als man die Copa America gewinnen konnte.

