Das Aufeinandertreffen mit PSG im Viertelfinale der Klub-WM sollte sollte ein bitterer Abend für den FC Bayern werden, der noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Der deutsche Meister hat einen starken Auftritt gegen den Champions-League-Sieger in Atlanta hingelegt, musste sich am Ende dennoch beugen (hier weiterlesen >>>).

Das Sportliche geriet jedoch schnell in den Hintergrund: Jamal Musiala musste kurz vor der Halbzeit mit einer Horrorverletzung vom Platz getragen werden. Den Mitspielern stockte der Atem, sogar dem gegnerischen Keeper Donnarumma kamen beim Anblick von Musialas Bein die Tränen. Der 22-jährige wurde wohl mit Verdacht auf Wadenbeinbruch direkt ins Krankenhaus gebracht (hier weiterlesen >>>).

Nach 756 Spielen verabschiedet sich Müller vom FC Bayern

Doch nicht nur das: Der FC Bayern verabschiedet an diesem Abend auch eine seiner allergrößten Vereinslegenden. Thomas Müller absolvierte gegen PSG sein 756. (!) Spiel im Dress der Münchner. Der 35-jährige hätte sich sein letztes Spiel sicher anders vorgestellt - er kam erst in der 80. Minute auf den Platz und konnte nach dem Musiala-Schock das Ausscheiden seiner Bayern nicht mehr verhindern.

Nach dem Spiel wirkte der Weltmeister von 2014 sichtlich gerührt und verabschiedete sich ein letztes Mal von den mitgereisten Bayern-Fans. Mit seinem Heimat-Verein gewann Müller zwei Champions-League-Titel, 13 deutsche Meisterschaften und sechs Pokal-Siege.

Auch Konrad Laimer konnte es nach dem Spiel nicht ganz in Worte fassen. Der Österreicher saß in seiner Bayern-Zeit in der Kabine neben "Radio Müller", wie man den Raumdeuter auch nennt. In der Kabine würde er definitiv fehlen und es würde um einiges ruhiger werden ohne Müller, so Laimer.

Ob das gleichzeitig Müllers allerletztes Spiel seiner Karriere war, steht noch in den Sternen. Aktuell sieht es danach aus, als würde der 35-jährige seine Karriere in der amerikanischen MLS fortsetzen. Eins ist klar: Ein ganz ganz Großer verlässt die Bühne des europäischen Klub-Fußballs.

Ausgerechnet Müllers Nachfolger auf der 10er Position der Bayern, Jamal Musiala, verletzte sich im letzten Auftritt des bayerischen Urgesteins schwer.