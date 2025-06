Dank Bellingham! BVB dreht Spiel gegen Mamelodi Sundowns

Borussia Dortmund feiert am zweiten Spieltag der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft einen knappen 4:3-Sieg gegen sehr starke Mamelodi Sundowns.

Die südafrikanischen Außenseiter beginnen stark und gehen in der elften Minute durch Lucas Ribeiro in Führung.

Dank der Mithilfe von Sundowns-Keeper Ronwen Williams kann der BVB nur fünf Minuten später ausgleichen. Williams will ohne Druck von hinten rausspielen, spielt den Ball allerdings genau in die Füße von Felix Nmecha, der nimmt das Geschenk an und trifft zum 1:1 (16.).

Trinkpause spielt BVB in die Karten

Trotz des Ausgleichs bleiben die Südafrikaner weiter druckvoll. Wegen Temperaturen von über 30 Grad kommt es in der Mitte der ersten Hälfte zu einer Trinkpause.

Diese scheint den Borussen gut getan zu haben, denn danach spielen sie um einiges aggressiver und so gelingt ihnen in der 34. Minute die Führung durch einen Kopfballtreffer von Serhou Guirassy.

Kurz vor Ende der ersten Hälfte gelingt Neuzugang Jobe Bellingham sein Premierentor für den BVB. Bei seinem ersten Startelfeinsatz nutzt er einen Abpraller und schiebt aus knapp zehn Metern ein (45.).

Mamelodi bleibt dran

Nach dem Seitenwechsel kommt der südafrikanische Serienmeister wieder besser in die Partie und drückt auf den Anschlusstreffer.

Für die Dortmunder öffnen sich dadurch jedoch einige Räume und so gelingt ihnen in der 59. Minute, durch ein Eigentor von Khuliso Mudau, die 4:1-Führung.

Trotz eines drei-Tore-Rückstands bleiben die Südafrikaner in der Partie und drücken weiter. So können sie das 2:4 durch einen Kopfball von Iqraam Rayners erzielen.

In der 90. Minute schiebt Lebo Mothiba den Ball, nach einer starken Vorarbeit von Kutlwano Lethlaku, an Gregor Kobel vorbei und stellt so auf den 4:3-Endstand.

ÖFB-Legionär Marcel Sabitzer wird in der 63. Minute für Felix Nmecha eingewechselt.

Durch den Sieg stehen die Borussen nun bei vier Punkten und haben dadurch sehr gute Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale.

