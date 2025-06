Botafogo feiert verdienten Auftakt nach Maß in die Klub-WM

Botafogo fährt bei der FIFA Klub-WM in den USA gleich zu Beginn die ersten drei Punkte ein!

Der brasilianische Meister setzt sich in der Gruppe B am Sonntag erwartungsgemäß gegen die gastgebenden Seattle Sounders 2:1 durch und fixiert damit genauso wie Paris St. Germain einen erfolgreichen Start.

Der französische Champions-League-Sieger hatte zuvor Atletico Madrid klar 4:0 bezwungen (Zum Spielbericht >>>). Zwei Treffer in der ersten Hälfte bringen bereits die Entscheidung.

Botafogo verpasst Vorentscheidung

Jair Cunha (28.) befördert einen Kopfball nach einer Freistoßflanke von Alex Telles ins Tor. Auch Igor Jesus (44.) ist kurz vor der Pause nach Hereingabe von Vitinho per Kopf erfolgreich.

Die Führung könnte noch höher ausfallen, das verhindert aber vor allem Seattle-Tormann Stefan Frei. Da Cristian Roldan (75.) mit einem abgefälschten Kopfballtor noch der Anschlusstreffer gelingt, bleibt es bis zuletzt spannend.

Am Donnerstag treffen mit Seattle und Atletico in Seattle die Verlierer und mit Botafogo und PSG in Pasadena die beiden Gewinner im direkten Duell aufeinander.

