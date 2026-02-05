Vom Oberhaus in die zweite Liga: ÖFB-Legionär wechselt erneut

Cem Üstündag hat erneut einen neuen Verein gefunden.

Amed SFK verpflichtet den ehemaligen WSG-Kicker von Kasimpasa. Erst im vergangenen Sommer-Transferfenster schloss sich der Mittelfeldspieler dem Super-Lig-Klub an, nun geht es für ihn eine Etage tiefer in die zweite türkische Liga.

Allerdings könnte der Verbleib in der zweiten Liga nur von kurzer Dauer sein. Amed ist zurzeit nämlich Tabellenführer der 1. Lig und hat dementsprechend gute Aufstiegschancen. Üstündag, der für Kasimpasa 18 Spiele (neun von Beginn an) bestritt, unterschreibt einen Vertrag bis 2028.