Wegen Guehi: Guardiola fordert Regeländerung

Ex-Glasner-Schützling Marc Guéhi darf aufgrund seines späten Transferzeitpunkts nicht im Carabao-Cup-Finale gegen Arsenal am 22. März auflaufen.

Im Reglement ist festgeschrieben, dass Spieler, die erst nach dem Hinspiel des Halbfinals wechseln, weder im Rückspiel noch im Finale eingesetzt werden dürfen.

Darauf angesprochen reagiert City-Trainer Pep Guardiola erzürnt: "Ich verstehe nicht, warum er im Finale im März nicht spielen darf, wenn er dann schon so lange hier ist. Natürlich werden wir einen Antrag (auf eine Änderung der Regel, Anm.) stellen.“

Große Hoffnungen auf eine positive Entscheidung macht sich Guardiola jedoch nicht.