NEWS

Wegen Guehi: Guardiola fordert Regeländerung

Kurz vor Ende des Transferfensters wechselte der ehemalige Crystal-Palace-Kapitän Guehi zu Manchester City. Nun darf er aufgrund einer Regel nicht im Finale des Carabao Cup auflaufen.

Wegen Guehi: Guardiola fordert Regeländerung Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Ex-Glasner-Schützling Marc Guéhi darf aufgrund seines späten Transferzeitpunkts nicht im Carabao-Cup-Finale gegen Arsenal am 22. März auflaufen.

Im Reglement ist festgeschrieben, dass Spieler, die erst nach dem Hinspiel des Halbfinals wechseln, weder im Rückspiel noch im Finale eingesetzt werden dürfen.

Darauf angesprochen reagiert City-Trainer Pep Guardiola erzürnt: "Ich verstehe nicht, warum er im Finale im März nicht spielen darf, wenn er dann schon so lange hier ist. Natürlich werden wir einen Antrag (auf eine Änderung der Regel, Anm.) stellen.“

Große Hoffnungen auf eine positive Entscheidung macht sich Guardiola jedoch nicht.

Die 10 teuersten Neuzugänge von Manchester City

#9 - Aymeric Laporte - 65 Millionen Euro
#9 - João Cancelo - 65 Millionen Euro

Slideshow starten

11 Bilder

Mehr zum Thema

Manchester City schmeißt Titelverteidiger Newcastle aus EFL-Cup

Manchester City schmeißt Titelverteidiger Newcastle aus EFL-Cup

International
Fix! FC Bayern verlängert mit Offensiv-Star

Fix! FC Bayern verlängert mit Offensiv-Star

Deutsche Bundesliga
"Wichtige Konstante" - ÖFB-Teamspieler verlängert Vertrag

"Wichtige Konstante" - ÖFB-Teamspieler verlängert Vertrag

Deutsche Bundesliga
Rapid: Zweiter Transfer-Kracher kurz vor Abschluss

Rapid: Zweiter Transfer-Kracher kurz vor Abschluss

Bundesliga
56
Deutsche Bundesliga: ÖFB-Star fehlt weiter verletzt

Deutsche Bundesliga: ÖFB-Star fehlt weiter verletzt

Deutsche Bundesliga
2
DFB-Keeper äußert sich nach Verletzungsschock

DFB-Keeper äußert sich nach Verletzungsschock

La Liga
Bayern-Kicker vor Blitz-Abgang!

Bayern-Kicker vor Blitz-Abgang!

Deutsche Bundesliga
5

Kommentare

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) Manchester City Pep Guardiola Marc Guehi