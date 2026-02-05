Fix! FC Bayern verlängert mit Offensiv-Star

Serge Gnabry bleibt dem FC Bayern München über die aktuelle Saison hinaus erhalten.

Wie der deutsche Rekordmeister verkündet, hat der 30-Jährige seinen im Sommer 2026 auslaufenden Vertrag um zwei Jahre verlängert.

Gnabry peilt zehnjähriges Jubiläum an

Der Offensivspieler wechselte 2017 von Werder Bremen an die Säbener Straße, wurde allerdings wenige Tage später für ein Jahr an die TSG 1899 Hoffenheim verliehen.

"Die Gespräche waren durchweg positiv, und dass ich jetzt dann mit Ende dieses Vertrags über zehn Jahre hier bin, hätte ich niemals gedacht, als ich bei Bayern angefangen habe. Die Gründe zu verlängern sind die Mannschaft, das Trainerteam, der ganze Verein, die Fans, die Stadt, das Umfeld: Ich fühle mich beim FC Bayern sehr wohl", wird der Spieler in der Presse-Mitteilung zitiert.

Freund: "Gnabry bereichert unser Spiel"

In seinem sogenannten "Contract Year" überzeugte der 57-fache DFB-Teamspieler bisher. In 26 Spielen kommt er wettbewerbsübergreifend auf sieben Tore und acht Vorlagen.

Das erkannte auch FCB-Sportdirektor Christoph Freund: "Jeder sieht, wie sehr Serge Gnabry unser Spiel bereichert. Er ist in der Offensive vielseitig einsetzbar, schnell, ballfertig und abschlussstark. Wir freuen uns, dass er weiter für den FC Bayern stürmt, zumal er mit seiner ganzen Art und seinem Charakter eine wichtige Rolle für die Mannschaft spielt.“