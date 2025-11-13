Italiens Ex-Teamchef Mancini unterschreibt bei neuem Verein

Italiens ehemaliger Nationaltrainer Roberto Mancini hat wieder einen Job im arabischen Fußball übernommen.

Der bald 61-jährige Italiener arbeitet ab sofort als Chefcoach für den katarischen Verein Al-Sadd.

Laut einer Mitteilung des Klubs hat Mancini einen Zweijahresvertrag erhalten. Zuletzt hatte Mancini die saudi-arabische Nationalmannschaft betreut.

Die Zusammenarbeit war vor etwas mehr als einem Jahr nach nur 14 Monaten beendet worden.

Führte Italien 2021 zum EM-Titel

In seiner Heimat hat Mancini sowohl als Klub- als auch als Nationaltrainer Erfolge vorzuweisen.

Mit Inter Mailand gewann er von 2004 und 2008 dreimal den Meistertitel, die "Squadra Azzurra" führte er vor vier Jahren zum Europameistertitel.