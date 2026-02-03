Die 20 teuersten Neuzugänge des FC Liverpool

Mit den Verpflichtungen von Alexander Wirtz und Alexander Isak hat der FC Liverpool gleich zweimal zum ersten Mal in seiner Geschichte eine Ablösesumme im dreistelligen Millionenbereich ausgegeben.

Die Transferoffensive des amtierenden englischen Meisters war damit aber noch nicht zu Ende. Mit Jeremy Jacquet greift Liverpool jetzt schon auf den Sommer vor und tütet einen weiteren Millionentransfer ein>>>

Grund genug, einen Blick auf die bisherigen 20 Rekord-Zugänge des FC Liverpool zu werfen: