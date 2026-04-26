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Endstand
1:0
1:0 , 0:0
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Fernandez macht's! Chelsea steht im FA-Cup-Finale

Die "Blues" können sich knapp gegen Leeds durchsetzen und ziehen ins Endspiel gegen Manchester City ein.

Fernandez macht's! Chelsea steht im FA-Cup-Finale Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Der FC Chelsea steht im Endspiel des FA-Cups! Die "Blues" siegen knapp mit 1:0 über Leeds United.

Die Londoner dominieren die hart umkämpfte Partie auf neutralem Boden und bejubeln in der 23. Minute den Führungstreffer durch einen Kopfball von Enzo Fernandez, vorbereitet von Pedro Neto.

Londoner Spielkontrolle und Pech im Abschluss

Die Londoner übernehmen von Beginn an die Spielkontrolle. Leeds hat Glück, als Joao Pedros Versuch nur den Pfosten trifft (21.).

Nach dem Rückstand tut sich Daniel Farkes Truppe schwer, im Angriffsdrittel zwingend zu werden. Chelsea drängt weiter nach vorne, doch knappe Abseitsstellungen (Cucurella 33., Neto 40.) und ein verfehlter Schuss von Alejandro Garnacho (35.) verhindern das 2:0.

Aufbäumen nach dem Seitenwechsel

Nach dem Seitenwechsel startet Leeds engagierter und zwingt Chelseas Torhüter Robert Sanchez durch Anton Stach sofort zu einer Parade (46.).

Chelsea antwortet mit verstärktem Druck, wenngleich beide Teams den Abschluss suchen: Dominic Calvert-Lewin scheitert für Leeds (57.), während Marc Cucurella den gegnerischen Keeper Lucas Perri prüft (66.). In der Schlussphase unterbrechen viele Auswechslungen und taktische Fouls den Spielfluss.

Blick auf das Endspiel im Mai

Chelsea verteidigt den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff und zieht ins FA-Cup-Finale im Mai ein, wo Manchester City wartet.

Für Leeds United endet das Pokal-Abenteuer knapp, der Fokus liegt nun auf den verbleibenden Aufgaben in der Liga.

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