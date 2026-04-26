Fadinger-Tor! Motherwell fügt Rangers erste Pleite 2026 zu

Bärenstarke Leistung des FC Motherwell mit ÖFB-Legionär Lukas Fadinger!

Der Außenseiter bezwingt die Glasgow Rangers in der ersten Runde der Meisterrunde dank eines Treffers in der Nachspielzeit mit 3:2.

Maßgeblich daran beteiligt ist auch der Ex-Altacher, der sein Team nach 16 Minuten in Führung bringt. Teamkollege Longelo kann diese ausbauen (25.).

Longelo wird zum Matchwinner

Nach der Pause tauschen die Rangers munter durch und bringen drei neue Spieler, die für frischen Wind sorgen. Chermiti (52.) und Raskin (70.) stellen den Ausgleich her. Doch in der Schlussminute schlägt Longelo erneut zu und schießt sein Team zum Sieg (90.).

Für die Rangers ist es die erste Niederlage seit 21. Dezember des Vorjahres.

Motherwell (57 Punkte) festigt damit Rang vier, der zu einem Platz in der Conference-League-Quali berechtigt. Die Rangers (69), die mit einem Sieg an Erzrivale Celtic (70) hätten vorbeiziehen können, bleiben Dritter.