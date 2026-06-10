Ex-LASK-Coach zieht es wohl in die Türkei

Ex-LASK-Coach Valerien Ismael hat offenbar einen neuen Job gefunden!

Laut "Sözcü" wechselt der Franzose zum Aufsteiger Amedspor in die türkische Süper Lig. Klub und Trainer seien sich demnach einig.

Zuletzt arbeitete der 50-Jährige in der Championship bei Blackburn, musste dort im Februar gehen.

Kennt die Türkei

Die Türkei ist für ihn kein unbekanntes Pflaster. Zwischen März und Oktober 2022 war er für 18 Spiele Cheftrainer bei Besiktas (Punkteschnitt von 1,72).

2019/20 fungierte er in einer Doppelrolle als Sportdirektor und Cheftrainer beim LASK, erzielte einen beachtlichen Punkteschnitt von 1,98 in 50 Spielen.