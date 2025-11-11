NEWS

Vom Opfer zum Täter: Arnautovic mit "Wasser-Attacke"

Beim ÖFB-Team rennt der Schmäh! Marko Arnautovic bringt vor dem WM-Quali-Spiel gegen Zypern Spaß ins Training.

Das österreichische Nationalteam bereitet sich aktuell in Zypern auf das Finale in der WM-Quali vor.

Am Samstag trifft die Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick auswärts auf Zypern (ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>), im letzten Gruppenspiel empfängt das ÖFB-Team in Wien Bosnien-Herzegowina.

Die Nationalmannschaft rückte am Montag ins Teamcamp auf Zypern ein. Am Dienstag stand das erste Training auf dem Programm – und dabei kam der Spaß nicht zu kurz.

So erlaubte sich Marko Arnautovic einen Schmäh mit einem der Wassersprinkler auf dem Trainingsplatz: Zunächst wurde der ÖFB-Rekordspieler noch selbst von dem ausfahrenden Sprinkler überrascht. Dann machte er Torwarttrainer Thomas Vollnhofer nass.

Die "Wasser-Attacke" von Marko Arnautovic im Video:

