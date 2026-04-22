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7. Titel in Serie! Barca-Frauen wieder spanischer Meister

In Spanien sind die Frauen des FC Barcelona unantastbar. Sie feiern den bereits siebten Meistertitel in Folge.

7. Titel in Serie! Barca-Frauen wieder spanischer Meister Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Die Frauen des FC Barcelona krönen sich erneut zum spanischen Meister.

Mit einem 4:1-Erfolg über Espanyol Barcelona machen die Blaugrana mit 16 Punkten Vorsprung auf Real Madrid alles klar - Real hat jedoch ein Spiel weniger.

Damit feiert Barca die siebte Meisterschaft in Serie, zudem ist es die elfte der Klubgeschichte.

Der Fokus der Barca-Frauen dürfte sich aber bereits auf die nächste Aufgabe richten. Am Samstag treffen sie im Halbfinale der UEFA Women's Champions League auf den FC Bayern München, der sich ebenfalls am Mittwoch zum Meister kürte (zum Nachlesen >>>)

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