259 Tore hat Álvaro Negredo in seiner Profikarriere erzielt - jetzt hat der 39-jährige Spanier einen Schlussstrich gezogen. In einem emotionalen Post auf Instagram hat er seine Fußballschuhe sinnbildlich an den Nagel gehängt.

Der gebürtige Madrider, der 2012 mit Spanien Europameister wurde, war seit seinem Abschied von Real Valladolid im Sommer 2024 vereinslos. Davor schnürte er unter anderem für Real Madrid, FC Sevilla, Manchester City und Besiktas JK seine Fußballschuhe.

Mit den "Cityzens" wurde er 2014 englischer Meister und Superpokalsieger, mit dem FC Sevilla holte er 2010 den spanischen Pokal.

Zukunft als Trainer

Für die "Furia Roja" erzielte er in 21 Spielen 10 Tore. Sein letztes Spiel auf Nationalmannschaftsebene absolvierte der Stürmer im November 2013. Mit einem Gesamt-Transfererlös von 78,50 Mio. Euro befindet er sich auf Rang vier der teuersten spanischen Mittelstürmer.

Mit 180 Einsätzen absolvierte der 39-Jährige die meisten Spiele für den FC Sevilla. Im Nachwuchs des Klubs absolviert er nun seine Trainerausbildung.