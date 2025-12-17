Vier Elfmeter gehalten! PSG dank Safonow Interkontinental-Sieger

Paris Saint-Germain ist der Favoritenrolle im Finale des Interkontinental-Pokals knapp gerecht geworden.

Der europäische Champions-League-Sieger behielt am Mittwoch in Katar im Ahmad-bin-Ali-Stadium von Al Rayyan gegen CR Flamengo erst im Elfmeterschießen mit 2:1 die Oberhand. Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung war es 1:1 gestanden.

Bei der zweiten Auflage des Events blieb der Titel in europäischen Händen, nachdem Real Madrid 2024 gegen CF Pachuca mit 3:0 gewonnen hatte.

Schon der zweite Pokalsieg in dieser Spielzeit

Für PSG war es der zweite Triumph in dieser Saison nach jenem im UEFA-Supercup und das infolge einer Spielzeit, in der es mit Champions League, Meisterschaft, Pokal und Supercup vier Titel gegeben hatte. Nach dem PSG-Führungstor durch Khvicha Kvaratskhelia (38.) gelang Jorginho (62./Elfer) der Ausgleich.

Im Elfmeterschießen wurde der russische Teamgoalie Matwei Safonow mit vier gehaltenen Schüssen von Saul Niguez, Pedro, Leo Pereira und Luiz Araujo zum Helden. Da war für PSG verschmerzbar, dass Weltfußballer Ousmane Dembele drüberschoss und Bradley Barcola vergab.

Die Pariser erarbeiteten sich ein Übergewicht, benötigten aber ein Geschenk der Brasilianer, um in Führung zu gehen. Flamengo-Tormann Agustin Rossi verschätzte sich bei einer Mischung aus Abschluss und Hereingabe von Desire Doue, ließ den Ball abklatschen, Kvaratskhelia staubte ab.

Nach Wiederbeginn hatte PSG mit dem Vorsprung im Rücken nicht die größten Ambitionen im Spiel nach vorne, die Brasilianer taten sich in der Offensive schwer.

Elfmeter ließ Brasilianer hoffen

Zum Ausgleich kamen sie trotzdem. PSG-Kapitän Marquinhos ließ im Strafraum das Bein stehen, Giorgian de Arrascaeta ging zu Boden. Schiedsrichter Ismail Elfath zeigte erst nach VAR-Eingriff und Sichtung der TV-Bilder auf den Punkt. Jorginho schickte Safonow in die falsche Ecke. Erst danach (ab der 78.) kam bei PSG Dembele aufs Feld. Näher dran an der Entscheidung in der regulären Spielzeit waren die Brasilianer. Pedro (85.), Gonzalo Plata (86.) und Bruno Henrique (89.) vergaben.

In der letzten Aktion war es auf der anderen Seite Marquinhos, der nach Dembele-Hereingabe aus drei Metern klärte, anstatt zu treffen (90.+6). In der Verlängerung drückte der Favorit erst im Finish auf den Sieg, da fehlte bei Dembele (116.), Barcola (117.) und Nuno Mendes (119.) die Kaltschnäuzigkeit.

Im ersten Pflichtspielduell der beiden Teams hatten die Franzosen trotzdem ein Happy End.