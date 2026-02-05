Kantersieg! Atletico Madrid zerlegt Betis auswärts

Im Viertelfinale der Copa del Rey schießt Atletico Madrid den Gastgeber Real Betis mit 5:0 aus dem eigenen Stadion.

Manuel Pellegrinis Team versucht zwar in den Anfangsminuten, aktiv am Spielgeschehen teilzunehmen, doch ein erster Warnschuss von Abde Ezzalzouli verfehlt sein Ziel.

Die Madrilenen zeigen sich hingegen bei Standardsituationen gnadenlos effizient: Nach einem Eckball von Koke steigt David Hancko hoch und köpft zur frühen Führung ein (12.).

Atletico übernimmt daraufhin mit 60 Prozent Ballbesitz die Kontrolle im Mittelfeld. Während die Gastgeber offensiv blass bleiben, spielen die Gäste ihre Angriffe konsequent zu Ende. Nach Vorarbeit von Matteo Ruggeri erhöht Giuliano Simeone auf 0:2 (30.), ehe Pablo Barrios kurz darauf Neuzugang Ademola Lookman bedient, der noch vor dem Pausenpfiff zum 0:3 einnetzt (37.).

Ein Debakel für die Hausherren

Nach der Pause kommt Betis zwar zu Halbchancen, doch setzt in weiterer Folge das Schützenfest fort: Antoine Griezmann nutzt eine Vorlage des starken Lookman und schraubt das Ergebnis auf 0:4 (62.).

In der Schlussphase beweist der Atletico-Coach ein glückliches Händchen: Der frisch gekommene Thiago Almada markiert den 0:5-Endstand (83.)

Alle Halbfinalisten der Copa del Rey:

Atletico Madrid zieht damit als letztes Team in die nächste Runde ein. Im Halbfinale stehen außerdem der FC Barcelona, Real Sociedad und Athletic Bilbao. Die Auslosung erfolgt am Freitag.