AL Akhdood AKH
Al-Hilal Saudi FC HIL
Endstand
0:60:1 , 0:5
- Karim Benzema
- Karim Benzema
- Karim Benzema
-
Malcom
-
Salem Al-Dawsari
-
Salem Al-Dawsari
NEWS
Neuzugang Benzema mit Hattrick bei Debüt
Der Franzose zeigt gleich in seinem ersten Spiel auf.
Karim Benzema hat gleich im ersten Spiel für seinen neuen Arbeitgeber Al Hilal mit einem Dreierpack überzeugen können.
Beim 6:0-Sieg gegen Al Okhdood traf der Ballon-d’Or-Gewinner von 2022 in der 31., 60. und 64. Minute.
Malcolm (70.) sowie Salem Al-Dawsari (74. und 90.) sorgten für die weiteren Tore.
Benzema wechselte erst Anfang der Woche nach Streitigkeiten mit seinem vorherigen Klub innerhalb der saudischen Fußball-Liga von Al-Ittihad zu Tabellenführer Al-Hilal (hier nachlesen >>>). Der PIF (saudischer Staatsfonds) ist Mehrheitseigentümer beider Klubs.