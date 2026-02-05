Neuzugang Benzema mit Hattrick bei Debüt

Karim Benzema hat gleich im ersten Spiel für seinen neuen Arbeitgeber Al Hilal mit einem Dreierpack überzeugen können.

Beim 6:0-Sieg gegen Al Okhdood traf der Ballon-d’Or-Gewinner von 2022 in der 31., 60. und 64. Minute.

Malcolm (70.) sowie Salem Al-Dawsari (74. und 90.) sorgten für die weiteren Tore.

Benzema wechselte erst Anfang der Woche nach Streitigkeiten mit seinem vorherigen Klub innerhalb der saudischen Fußball-Liga von Al-Ittihad zu Tabellenführer Al-Hilal (hier nachlesen >>>). Der PIF (saudischer Staatsfonds) ist Mehrheitseigentümer beider Klubs.