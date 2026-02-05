NEWS

Punkteabzug für Sensations-Meister der Premier League!

Für ein Vergehen gegen die PS-Regeln der Liga werden dem früheren englischen Meister Punkte abgezogen.

Der einstige Sensations-Meister der Premier League bekommt einen Punkteabzug!

Konkret werden Leicester City sechs Punkte in der laufenden Saison der EFL Championship abgezogen. Das verkündet die Premier-League am Donnerstag.

Verstoß in der Aufstiegssaison

In der 2023/24, als die "Foxes" als Tabellenführer den Wiederaufstieg schafften, wurde ein Verstoß gegen die PSR der EFL (Gewinn und Nachhaltigkeitsregeln) festgestellt.

Die Untersuchung startete bereits im Jahr 2024, eine unabhängige Kommission stellte nun den Verstoß fest. Dabei überschritt Leicester den Schwellenwert der PSR um 20,8 Millionen Pfund im Bewertungszeitraum 2022 bis 2024.

Dass sich der Klub sich weigerte, seinen Jahresabschluss innerhalb der Frist bei der Liga einzureichen, wird nun als Verstoß gegen die Premier-League-Regeln verstanden.

Leicester rutscht dadurch in den Abstiegskampf

Auf die sportliche Lage von Leicester City hat der Punkteabzug große Auswirkungen.

Ohne Abzug der sechs Punkte war der Meister von 2015/16 auf Rang 17 (38 Zähler). Berücksichtigt man den Abzug, so fallen Foxes tief in den Abstiegskampf auf Platz 20. Blackburn (21.) und West Brom (22.) haben nämlich ebenso 32 Punkte.

