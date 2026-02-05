Keine Chance für Juve! Atalanta im Coppa-Halbfinale

Im heimischen Gewiss Stadium feiert Atalanta einen deutlichen 3:0-Erfolg in der Coppa Italia gegen Juventus Turin.

Zunächst scheitert Ederson noch mit einem Abschluss (17.), ehe Juventus die Riesenchance auf die Führung verpasst: Francisco Conceicao trifft jedoch nur die Latte (20.).

Das Momentum kippt wenig später zugunsten der Hausherren, als Schiedsrichter Michael Fabbri nach Eingriff des Video-Schiedsrichters auf Strafstoß entscheidet. Gianluca Scamacca behält die Nerven und verwandelt sicher zur 1:0-Führung (27.).

Juventus drängt auf die schnelle Antwort, doch ein Kopfball von Bremer verfehlt das Ziel (29.) und auch Manuel Locatelli setzt das Leder in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs neben den Kasten (45.).

Sulemana und Pasalic machen alles klar

Nach dem Seitenwechsel forciert Juventus die Offensive und erarbeitet sich eine Reihe von Standards, darunter sechs Eckbälle im Vergleich zu nur einem der Gastgeber, beißt sich aber an der Defensive die Zähne aus.

Trainer Palladino beweist zudem ein glückliches Händchen mit seinem Personal: Der eingewechselte Raoul Bellanova bedient in der Schlussphase Kamaldeen Sulemana, der auf 2:0 stellt (77.).

Die Vorentscheidung ist gefallen, doch die Hausherren legen noch einmal nach, als Mario Pasalic nach Vorarbeit von Nikola Krstovic zum 3:0 trifft (85.).

Da ein letzter Versuch von Kephren Thuram pariert wird (90.), bleibt es beim Zu-Null-Sieg für Atalanta, die ins Halbfinale der Coppa Italia einziehen.