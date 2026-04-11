AC Milan verabschiedet sich wohl aus dem Titelkampf

Im Titelrennen der Serie A wird AC Milan heuer wohl nicht mehr mitmischen.

Zu Hause unterliegt die Mannschaft von Massimiliano Allegri Udinese Calcio in der 32. Runde mit 0:3. Somit liegt Milan mit einem Spiel mehr neun Punkte hinter dem Stadtrivalen Inter auf Rang drei, Napoli hält bei 65 Zählern.

Milan kontrolliert das Spiel, wird nach einer knappen halben Stunde aber ausgekontert. Zaniolo leitet mit einem Lauf übers halbe Feld ein und bedient Atta, dessen Flanke von Bartesaghi ins Tor abgefälscht wird (27.).

Auf die folgende Druckphase der Gastgeber antwortet Udinese mit dem 2:0: Zaniolo mit einer starken Hereingabe in den Fünfer, die Ekkelenkamp per Kopf verwertet (37.).

Eiskaltes Udine macht den Deckel drauf

Die Allegri-Truppe wird nach Seitenwechsel zwingender: Saelemaekers (51.) scheitert aus dem Rückraum noch am gut aufgelegten Okoye, Füllkrug (56.) köpft knapp daneben. Milan arbeitet an der Führung, nur das Tor fehlt.

Doch anstatt des Anschlusstreffers gibt es die Entscheidung: Rabiot verliert den Ball, woraufhin Ekkelenkamp Atta in Szene setzt. Der Franzose wird kaum angegangen und kann locker ins linke Eck einschieben (72.).

Udinese verbessert sich damit auf den zehnten Platz.