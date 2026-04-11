Cercle Brügge Cercle Brügge CER
RAAL La Louviere RAAL La Louviere RAAL
Endstand
3:0
2:0 , 1:0
  • Steve Ngoura
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ÖFB-Legionär Adewumi trifft bei Brügge-Sieg

Der Stürmer setzt beim Sieg seines Teams den Schlusspunkt.

ÖFB-Legionär Adewumi trifft bei Brügge-Sieg Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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ÖFB-Legionär Oluwaseun Adewumi darf jubeln.

Beim 3:0-Sieg seines Teams Cercle Brügge gegen RAAL Louvieren in der belgischen Liga erzielt der österreichische U21-Nationalspieler sein fünftes Saisontor.

Der vom FC Burnley ausgeliehene Stürmer, der erst in der 69. Minute eingewechselt wird, trifft kurz vor Ende der Partie (89.) zum Endstand.

Der Sieg ist für Brügge auch ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt. Mit aktuell 35 Punkten liegt Cercle auf dem ersten Platz der Abstiegsrunde. Der Vorsprung auf den Abstiegsplatz beträgt bereits 13 Punkte.

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