Jüngster und ältester Offensivspieler treffen bei Liverpool-Sieg

Dank Jung und Alt endet Liverpools einmonatige Negativserie in der Premier League.

Am 32. Spieltag setzt sich der LFC zuhause mit 2:0 gegen den FC Fulham durch. Damit bleibt der FC Liverpool mit 52 Punkten Fünfter in der Tabelle, der einen Champions-League-Platz bedeutet, während Fulham (44 Zähler) auf Rang elf zurückfällt.

Teenager mit dem zweiten Saisontor

Die Führung der "Reds" kündigt sich bereits früh an, fällt aber erst in der 36. Minute: Ngumoha lässt zwei Gegner mit einem Wackler aussteigen und trifft ins rechte Eck. Für den 17-Jährigen ist es das zweite Premier-League-Tor.

Vier Minuten später legt der fast doppelt so alte Salah nach: Ngumoha leitet mit einer Flanke auf Gakpo ein, der den 33-jährigen Salah im Halbfeld bedient. Direkt mit dem ersten Kontakt trifft der Ägypter ins linke Eck.

Liverpool arbeitet nach der Pause am 3:0, Leno kann sich allerdings das mehrfach auszeichnen. Zehn Minuten vor Schluss gelingt den Gästen beinahe der Anschluss: Smith-Rowe verfehlt mit seiner Direktabnahme nur knapp das Tor.

Somit bleibt es beim 2:0-Heimsieg für Liverpool.