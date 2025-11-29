Last-Minute-Treffer rettet die Bayern gegen St. Pauli

Hartes Stück Arbeit für den FC Bayern München am zwölften Spieltag der Deutschen Bundesliga. Die Bayern setzen sich nach einem harten Kampf mit 3:1 gegen den FC St. Pauli durch.

Die Gäste aus Hamburg gehen in der Allianz Arena durch Andreas Hountondji (6.) früh in Führung, doch die Münchner schlagen durch Raphael Guerreiro (44.) noch vor der Pause zurück. Ein Doppelschlag in der Nachspielzeit durch Luis Diaz (90.+3) und Nicolas Jackson (90.+7) sichert dem Rekordmeister den Sieg.

Mit diesem Ergebnis festigt die Mannschaft von Vincent Kompany ihre Tabellenführung, während der FC St. Pauli auf einen direkten Abstiegsplatz abrutscht.

Partie beginnt mit Paukenschlag

Die Partie beginnt mit einem Paukenschlag für die Gäste. Bereits in der sechsten Minute nutzt Andreas Hountondji eine Vorlage von Mathias Pereira Lage und schockt die Heimmannschaft mit dem 0:1. Für den Torschützen ist das Spiel jedoch kurz darauf beendet, er muss verletzungsbedingt in der 18. Minute vom Feld.

Die Bayern zeigen sich vom frühen Rückstand unbeeindruckt und übernehmen die Spielkontrolle, was sich in 75 Prozent Ballbesitz widerspiegelt. Trotz drückender Überlegenheit und Torschüssen von unter anderem Aleksandar Pavlovic (4.) und Harry Kane (29.), tut sich der Favorit schwer, den Abwehrriegel von Alexander Blessins Truppe zu durchbrechen.

Erst kurz vor dem Halbzeitpfiff gelingt Raphael Guerreiro nach Vorarbeit von Luis Diaz der verdiente Ausgleich zum 1:1 (44.).

Bayern dominant

Nach dem Seitenwechsel setzt sich die Dominanz der Bayern fort. Kompanys Elf erarbeitet sich zahlreiche Chancen und kommt auf insgesamt zehn Eckbälle, doch die Hamburger verteidigen leidenschaftlich.

Der von Beginn an spielende ÖFB-Legionär Konrad Laimer weicht zur Pause für Michael Olise, der die Offensive weiter stärken soll.

Die Münchner erhöhen den Druck kontinuierlich, scheitern aber wiederholt an der vielbeinigen Abwehr der Gäste oder der eigenen Abschlussschwäche. Als sich die Zuschauer bereits mit einem Unentschieden abgefunden zu haben scheinen, schlägt der Tabellenführer in der dramatischen Nachspielzeit doch noch zu:

Zuerst ist es Luis Diaz, der nach einer Flanke von Joshua Kimmich per Kopf zum umjubelten 2:1 trifft (90.+3). Nur vier Minuten später macht der eingewechselte Nicolas Jackson mit dem Treffer zum 3:1-Endstand alles klar (90.+7).

Durch den späten Sieg baut der FC Bayern seinen Vorsprung an der Tabellenspitze aus. Für den FC St. Pauli ist die Niederlage nach der couragierten Leistung besonders bitter. Da der 1. FC Heidenheim in seiner Partie punktet, fallen die Hamburger vom Relegationsplatz auf den siebzehnten Rang zurück und befinden sich nun mitten im Abstiegskampf.