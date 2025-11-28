Am vierzehnten Spieltag der spanischen LaLiga setzt es für David Affengruber und Elche eine 0:1-Niederlage bei Getafe.

In einer umkämpften Partie sichert ein Kopfballtreffer von Mauro Arambarri (56.) den Hausherren den knappen Sieg. Die Elf von Trainer Pepe Bordalas klettert damit auf den siebten Tabellenplatz, während Elche auf Rang zwölf zurückfällt.

Ausgeglichene erste Hälfte

Im Coliseum Alfonso Pérez entwickelt sich eine ausgeglichene erste Halbzeit, in der die Gäste aus Elche zwar deutlich mehr Ballbesitz (67 Prozent) verzeichnen, die zwingenden Aktionen aber ausbleiben.

Für Getafe vergibt Borja Mayoral die beste Möglichkeit, sein Schuss wird jedoch pariert (17.). Auf der Gegenseite findet Hector Fort in Getafe-Schlussmann David Soria seinen Meister (38.).

Getafe erhöht den Druck

Nach dem Seitenwechsel erhöht Getafe den Druck und wird prompt für die Bemühungen belohnt. Eine Flanke von Kiko Femenia findet in der 56. Minute den Kopf von Mauro Arambarri, der wuchtig zum entscheidenden 1:0 einnickt.

Elche versucht zu antworten und übernimmt wieder die Spielkontrolle. Die Gäste erarbeiten sich mehrere Eckbälle, doch die Defensive der Heimmannschaft steht sicher.

Insbesondere in der Schlussphase und der Nachspielzeit wirft das Team von Eder Sarabia noch einmal alles nach vorne und zwingt Torhüter Soria zu weiteren Paraden, der Ausgleich will jedoch nicht mehr gelingen.

Affengruber steht über die volle Distanz in der Abwehr am Feld und liefert eine solide Partie ab.