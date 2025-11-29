Am 14. Spieltag der 2. Deutschen Bundesliga feiert Hertha BSC einen späten Auswärtssieg bei Holstein Kiel.

Im Holstein-Stadion entwickelt sich von Beginn an eine ausgeglichene Partie, in der beide Mannschaften um die Spielkontrolle ringen. Zwingende Torchancen bleiben jedoch Mangelware.

Für die Hausherren vergeben Phil Harres (6.) und Alexander Bernhardsson (11.) erste Gelegenheiten, während aufseiten der Berliner der einzige Torschuss von Magnus Knudsen (30.) pariert wird. Folgerichtig geht es torlos in die Kabinen.

Joker Kownacki mit dem Goldtor

Auch nach dem Seitenwechsel neutralisieren sich beide Teams lange Zeit, und vieles deutet auf eine Punkteteilung hin.

Hertha-Trainer Stefan Leitl beweist jedoch ein glückliches Händchen: Nur zehn Minuten nach seiner Einwechslung steigt Dawid Kownacki am höchsten und köpft zum entscheidenden 0:1 ein (75.).

Rapps Mannschaft wirft daraufhin in der Schlussphase alles nach vorne, kann aber aus mehreren Eckbällen kein Kapital schlagen. Auch der eingewechselte ÖFB-Legionär Stefan Schwab (86.) vermag der Partie keine Wende mehr zu geben.

Bochum macht in Fürth früh alles klar

Auch der VFL Bochum darf über einen Sieg jubeln. Gegen Greuther Fürth feiert der Bundesliga-Absteiger einen souveränen 3:0-Auswärtssieg.

Dabei macht der Klub aus dem Ruhrpott früh alles klar. Ibrahima Sissoko (9. & 13.) sowie Philipp Hofman (17.) besorgen bereits in den ersten 20 Minuten den Endstand.

Ex-Sturm Kicker Erencan Yardimci trifft beim 2:0-Sieg von Eintracht Braunschweig gegen den 1. FC Kaiserslautern. Der Türke sorgt in der 49. Minute für den Endstand. Den Führungstreffer erzielt Max Marie (34.).