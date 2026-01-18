🇳🇱💥 Robin van Persie's son Shaqueel with a fantastic goal for Feyenoord. Only 19-years-old. 🤯 pic.twitter.com/bv3Yt0xlKI— EuroFoot (@eurofootcom) January 18, 2026
Hwang In-beom
Shaqueel van Persie
Shaqueel van Persie
Joshua Kitolano
Mitchell Van Bergen
Shunsuke Mito
Joshua Kitolano
Traum-Premiere! Van-Persie-Sohn trifft doppelt im Rotterdam-Derby
Shaqueel van Persie erzielt seine ersten Tore im Profi-Bereich. Dennoch muss sich Feyenoord spät geschlagen geben.
In einem spektakulären Rotterdamer Derby setzt sich der Außenseiter Sparta Rotterdam mit 4:3 bei Feyenoord durch.
Das entscheidende Tor erzielt Kitolano erst in der vierten Minute der Nachspielzeit.
Zuvor rückt jedoch Shaqueel van Persie in den Fokus: Beim Stand von 3:1 für Sparta führt sein Doppelpack innerhalb von nur zwei Minuten die Wende herbei – es sind zugleich die ersten beiden Tore im Profibereich für den Sohn des ehemaligen Weltklasse-Stürmer Robin van Persie.
Besonders sehenswert war sein Treffer per Fallrückzieher. Trainiert wird Feyenoord seit Februar 2025 von Robin Van Persie. In der Tabelle liegen sie 16 Punkte hinter PSV auf Platz zwei.