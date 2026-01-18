In einem spektakulären Rotterdamer Derby setzt sich der Außenseiter Sparta Rotterdam mit 4:3 bei Feyenoord durch.

Das entscheidende Tor erzielt Kitolano erst in der vierten Minute der Nachspielzeit.

Zuvor rückt jedoch Shaqueel van Persie in den Fokus: Beim Stand von 3:1 für Sparta führt sein Doppelpack innerhalb von nur zwei Minuten die Wende herbei – es sind zugleich die ersten beiden Tore im Profibereich für den Sohn des ehemaligen Weltklasse-Stürmer Robin van Persie.

Besonders sehenswert war sein Treffer per Fallrückzieher. Trainiert wird Feyenoord seit Februar 2025 von Robin Van Persie. In der Tabelle liegen sie 16 Punkte hinter PSV auf Platz zwei.