Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam FEY Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam SPA
Endstand
3:4
0:1 , 3:3
  • Hwang In-beom
  • Shaqueel van Persie
  • Shaqueel van Persie
  • Joshua Kitolano
  • Mitchell Van Bergen
  • Shunsuke Mito
  • Joshua Kitolano
NEWS

Traum-Premiere! Van-Persie-Sohn trifft doppelt im Rotterdam-Derby

Shaqueel van Persie erzielt seine ersten Tore im Profi-Bereich. Dennoch muss sich Feyenoord spät geschlagen geben.

Traum-Premiere! Van-Persie-Sohn trifft doppelt im Rotterdam-Derby Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In einem spektakulären Rotterdamer Derby setzt sich der Außenseiter Sparta Rotterdam mit 4:3 bei Feyenoord durch.

Das entscheidende Tor erzielt Kitolano erst in der vierten Minute der Nachspielzeit.

Zuvor rückt jedoch Shaqueel van Persie in den Fokus: Beim Stand von 3:1 für Sparta führt sein Doppelpack innerhalb von nur zwei Minuten die Wende herbei – es sind zugleich die ersten beiden Tore im Profibereich für den Sohn des ehemaligen Weltklasse-Stürmer Robin van Persie.

Besonders sehenswert war sein Treffer per Fallrückzieher. Trainiert wird Feyenoord seit Februar 2025 von Robin Van Persie. In der Tabelle liegen sie 16 Punkte hinter PSV auf Platz zwei.

